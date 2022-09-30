Вспышка холеры произошла в Сирии | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Вспышка холеры произошла в Сирии Представитель ВОЗ Барбоза: вспышка холеры произошла в 10 провинциях Сирии РИА «Новости»

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Вспышку холеры выявили в 10 провинциях Сирии. Заболевание распространяется по стране. Об этом на брифинге ООН в Женеве сообщил руководитель группы по эпидемическим диарейным заболеваниям и холере Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза, написало РИА «Новости».

«По состоянию на 28 сентября Минздрав Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях, в результате чего в общей сложности погибли 33 человека, врачи подтвердили 426 случаев заболевания», — сообщил он.

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Барбоза уточнил, что ситуация в пострадавших провинциях развивается тревожными темпами и болезнь распространяется на новые территории.

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Ранее Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в большинстве случаев смерть пациентов была связана со слишком поздним обращением к врачам либо с большим количеством хронических заболеваний.

СМИ сообщали, что рядом с провинцией Алеппо медики обнаружили образцы холеры в сточных водах по производству кубов льда. Вероятной причиной вспышки мог стать забор воды из реки Евфрат.

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