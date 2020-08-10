Всплеск новых заражений коронавирусом зафиксировали в мире. Но ВОЗ не прогнозирует вторую волну

В мире наблюдается прирост инфицированных коронавирусом. В США и Бразилии ежедневно фиксируют почти 50 тысяч заболевших. Во многих городах и странах снова вводят масочный режим. Но ВОЗ пока исключает вторую волну, если люди начнут соблюдать меры безопасности.

Научные советы Франции и Германии настроены на приход новой волны зараженных коронавирусом уже этой осенью. Пока в этих странах ужесточение мер касается только массовых мероприятий. А в Италии и Испании снова штрафуют за отсутствие маски в публичных местах. Но представители ВОЗ о второй волне пока не говорят, об этом написала газета «Известия».

Всегда есть соблазн делать прогнозы, но мы сосредоточены на правильном описании ситуации. В настоящее время в некоторых странах ЕС число заражений увеличивается, но это объясняется смягчением мер пресс-служба европейского отделения ВОЗ.

Эксперты считают, что ситуация усугубляется из-за сезона. Летом многие теряют бдительность и идут гулять, перестают носить маски. Тем не менее, по словам представителей ВОЗ, вспышка COVID-19 маловероятна, так как многие страны усилили эффективность медицинских учреждений, врачи уже знают врага в лицо.

Эпидемиологи утверждают, что нельзя полагаться только на вакцину, именно от осознанности людей зависит ситуация с коронавирусом.