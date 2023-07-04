Здоровье 04 июля 2023, 12:00 Всероссийский союз пациентов предупредил о фармацевтах, рекомендующих БАДы вместо лекарств Mrsiraphol / Freepik

Читать 360tv в

Фармацевты и провизоры могут превращаться в коммерческих агентов и рекомендовать покупателю не те препараты, которые нужны на самом деле. К такому выводу пришли во Всероссийском союзе пациентов по результатам недавнего исследования.

Работники аптек зачастую гонятся за наценками и бонусами. Такие фармацевтические консультанты заинтересованы не в оказании помощи покупателю, а в том, чтобы получить больше начислений, предупредил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Реклама

«У каждого из них есть специальная книжечка. И в каждой книжечке написано, за какой препарат какое количество баллов он получит, то есть речь не о пациенте — речь о деньгах», — подчеркнул представитель ВСП.

Исследования показали, что в 47% случаев провизор рекомендует заменить запрашиваемое лекарство. Лишь каждому четвертому покупателю предлагают препарат с необходимым действующим веществом. Во многих случаях товар, который советует фармацевт, даже не является аналогом нужного пациенту лекарства. Иногда консультант и вовсе предлагает биологически активные добавки (БАДы).

Руководит действиями провизора не он сам — ему приходит информация сверху, сообщил член ассоциации терапевтов России, профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьев. По его словам, у фармацевта в компьютере прописано, что он должен продавать и предлагать более активно.

«Больные не получают адекватного лечения. У нас не растет продолжительность жизни, мы не вылечиваем хронических больных. К сожалению, составляющая фармацевтическая, провизорская — она довольно большая», — посетовал Воробьев.

Специалисты пришли к выводу, что без государственного регулирования аптеки будут все чаще стремиться не помочь пациенту, а заработать денег. Покупателям же рекомендовали внимательнее изучать описания препаратов.