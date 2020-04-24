Всем столичным врачам сделают тест на иммунитет к коронавирусу

В Москве медицинским работникам сделают анализы, чтобы выявить у них иммунитет к COVID-19. Экспресс-тесты проведут всем, кто работает в лечебных учреждениях города.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что исследование коснется как сотрудников перепрофилированных для лечения коронавируса клиник, так и других больниц и поликлиник. Ее слова привел «Интерфакс».

«В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца», — уточнила Ракова.

По ее словам, наличие или отсутствие иммунитета определят благодаря двум видам экспресс-тестов. Их уже испытали в городских больницах. Причем наличие вируса в крови анализ не показывает.

«Они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее, выработаны ли у него антитела к инфекции», — отметила Ракова.

На следующей неделе власти намерены увеличить возможности лабораторных исследований. В мэрии подчеркнули, что тестировать будут пациентов всех стационаров, а не только специализированных.

«Сейчас в городе силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тысяч анализов на коронавирус в сутки», — заключила чиновница.

По последним данным, в Москве 36 897 коронавирусных больных. Поправились 2735 человек, скончались 325. Всего зараженных по всей России 68 622.