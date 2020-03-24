Всем работникам старше 65 лет выдадут больничные из-за карантина

В документах у всех, кто старше 65 лет, будет указана причина больничного — «карантин».

Лечение в российских санаториях для отдельных категорий в условиях пандемии также рекомендуется отложить, сообщается в документе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сотрудники на карантине смогут получать деньги авансом за каждый пятый рабочий день. Такая система будет работать вплоть до закрытия больничного листа.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе вводится запрет выходить из дома людям старше 65 лет. Ограничение также касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Домашний режим необходимо соблюдать с 26 марта по 14 апреля. При этом для компенсации дополнительных расходов этой категории граждан будет выплачено 3000 рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение об идее ввести карантин для пожилых людей. По его мнению, каждый регион должен оценивать, насколько это необходимо.