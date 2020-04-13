Запас донорской крови и ее компонентов в российских медицинских учреждениях полностью удовлетворяет текущую потребность. Все заявки, которые поступают на станции переливания крови, исполняются в полном объеме.

Помимо запасов, по словам главного внештатного трансфузиолога Минздрава России Татьяны Гапоновой, в России сейчас проходит акция «Оставайся донором». Россиян привлекают к сдаче крови для нуждающихся в лечении больных.

«Акция проходит в соответствии с действующими противоэпидемиологическими мероприятиями, направлена на привлечение регулярных доноров к сдаче крови и создание для них благоприятных условий донации», — уточнила Гапонова.

Она добавила, что в условиях самоизоляции из-за коронавируса массовые акции по привлечению доноров нежелательны. Они несут потенциальные риски. Гапонова сообщила, что доноры продолжают сдавать кровь, но «строго и дисциплинированно» соблюдают требования врачей.

Трансфузиолог отметила, что Минздрав ежедневно проверяет наличие компонентов крови во всех медицинских организациях России.

Российские медики начали применять переливание плазмы крови уже переболевших доноров для лечения COVID-19. Этот метод признан действенным вирусологами Китая и России.