Донорской крови в России хватит для всех — Минздрав РФ
Помимо запасов, по словам главного внештатного трансфузиолога Минздрава России Татьяны Гапоновой, в России сейчас проходит акция «Оставайся донором». Россиян привлекают к сдаче крови для нуждающихся в лечении больных.
«Акция проходит в соответствии с действующими противоэпидемиологическими мероприятиями, направлена на привлечение регулярных доноров к сдаче крови и создание для них благоприятных условий донации», — уточнила Гапонова.
Она добавила, что в условиях самоизоляции из-за коронавируса массовые акции по привлечению доноров нежелательны. Они несут потенциальные риски. Гапонова сообщила, что доноры продолжают сдавать кровь, но «строго и дисциплинированно» соблюдают требования врачей.
Трансфузиолог отметила, что Минздрав ежедневно проверяет наличие компонентов крови во всех медицинских организациях России.
Российские медики начали применять переливание плазмы крови уже переболевших доноров для лечения COVID-19. Этот метод признан действенным вирусологами Китая и России.