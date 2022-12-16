Здоровье 16 декабря 2022, 18:23 Все школы Екатеринбурга переведут на дистанционный формат обучения из-за гриппа

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Образовательные школы Екатеринбурга перейдут на удаленный формат работы с 19 декабря. Такое решение приняли из-за распространяющегося гриппа, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Действие дистанционного режима продолжится до новогодних каникул. Удаленный формат позволит разобщить детские коллективы и не усугубить ситуацию с ростом заболеваний гриппом.

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Отмечается, что детские сады продолжат работать в штатном режиме.зд

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