Онищенко назвал шаманством все рецепты похудения

Все «рецепты» похудения являются шаманством. Исключение составляют те случаи, когда человек грамотно распределяет свое питание. Но этом уже не диета, а «нормальный процесс».

Как заявил РИА «Новости» депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко интерес к модным диетам особенно обостряется среди желающих похудеть в весенне-летний сезон. Постоянно появляются новые способы. Например, интервальное голодание или кето-диета. Академика РАН признался, что не считает их эффективными.

«Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс. Все остальное шаманство», — сказал Онищенко.

На днях диетолог Лили Сауттер объяснила, чем яблоки и груши полезны тем, кто худеет.