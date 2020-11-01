«Все прошла сама»: маммолог призвал женщин отказаться от диет

Диеты — стресс для организма, а после отказа от них вес возвращается к прежним показателям. Об этом рассказала Надежда Рожкова — заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, президент Российской ассоциации маммологов.

«Ожирение — это очень плохой фактор, он действительно способствует развитию рака, но я не сторонник того, чтобы придерживаться каких-то диет», — отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист назвала диеты «мучением» для женщин и причиной их плохого настроения. Рожкова дала совет желающим избавиться от лишних килограммов: есть любую пищу, но скромными порциями.

«Это самое простое, скажу честно, я это все прошла на себе, потому что была склонна к полноте», — пояснила президент Российской ассоциации маммологов.

Она перепробовала множество разных диет, но по их завершении вес все равно возвращался. Поэтому эксперт предложила не отказываться от кофе с пирожным по утрам. Главное, чтобы сладкое было «маленьким-маленьким», отметило ИА Nation News. Лучше питаться маленькими порциями и часто, чтобы все успевало «сгореть», не оставалось лишнее, но и поступала энергия.

«Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но все это понемногу», — добавила Рожкова.

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