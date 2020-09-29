Напомним, ранее Ринат Максютов, директор новосибирского центра вирусологии «Вектор», предположил, что если пациент переболел COVID-19 в тяжелой форме и его иммунная система имеет определенные особенности, то организм переболевшего может выработать антитела к инфекции на всю жизнь.

Бурцева же заявила, что не уверена пока в данном заявлении, так как на данный момент есть мало сведений для подтверждения или опровержения этой информации. Инфекция новая и исследована не до конца.

«Вирус достаточно новый. Наблюдения были крайне непродолжительными, чтобы говорить о том, что пожизненно может выработаться иммунитет у человека. Есть данные о том, что иммунитет падает после перенесенной инфекции. Иногда есть случаи повторного инфицирования. Все нужно тщательно изучать», — заявила вирусолог.