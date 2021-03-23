«Все люди разные»: Голикова не оценила идею обязательной вакцинации от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала идею обязательной вакцинации от коронавируса.

Как она считает, нельзя заставлять людей делать прививки против их желания. Голикова подчеркнула, что эта процедура носит в нашей стране добровольный характер, написал сайт RT.

«И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные», — поделилась мнением вице-премьер.

Голикова добавила, что у некоторых людей есть медицинский отвод от вакцинации.