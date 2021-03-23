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    23 марта 2021, 11:01

    «Все люди разные»: Голикова не оценила идею обязательной вакцинации от коронавируса

    Полина Петрова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова в беседе с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала идею обязательной вакцинации от коронавируса.

    «Все люди разные»: Голикова не оценила идею обязательной вакцинации от коронавируса

    Как она считает, нельзя заставлять людей делать прививки против их желания. Голикова подчеркнула, что эта процедура носит в нашей стране добровольный характер, написал сайт RT.

    «И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные», — поделилась мнением вице-премьер.

    Голикова добавила, что у некоторых людей есть медицинский отвод от вакцинации.