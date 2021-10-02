Все барьеры для признания вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения сняты. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко после встречи с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«На сегодняшний день все барьеры для признания вакцины „Спутник V“ в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы», — процитировал министра ТАСС.

Мурашко отметил, что позиция России по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» была услышана.

«Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — подчеркнул он.

Глава Минздрава пояснил, что компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, нужно подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг.

Визит в Женеву главы Минздрава РФ состоялся накануне. В ходе встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения обсудили, в частности, процедуру включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

Гебрейесус у себя в Тwittеr поблагодарил Мурашко за визит, назвав встречу в Женеве конструктивной.

О важности взаимного признания государствами G20 факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами, Мурашко заявлял еще в начале сентября. Этот фактор имеет огромное значение для перемещения вакцинированных граждан через границу, пояснил он.