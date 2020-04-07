Врожденные заболевания эмбриона научились лечить в США

По информации «Русской планеты», ученые провели эксперименты на эмбрионах мышей. Им удалось найти способ, чтобы исправить мутацию, провоцирующую синдром Ашера.

Новый метод предполагает лечение при помощи синтетического антисмыслового олигонуклеотида. Его молекула вводилась во внутреннее ухо испытуемых на 12-й день после оплодотворения.

«Наши результаты показывают, что, когда фармакотерапевтическое средство АСО вводится в развивающуюся систему органов, восстанавливается экспрессия белка гармонина в пучках чувствительных волосковых клеток, тем самым предотвращается потеря волосковых клеток, повышается чувствительность слуха. <…> Улучшения будут сохраняться и в зрелом возрасте», — пояснили специалисты.