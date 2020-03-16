Быстро распространяющийся по всему миру коронавирус действует и на жителей РФ. Россияне, следуя примеру иностранных граждан, начали паниковать. Жители нашей страны стали скупать продукты, которые долго хранятся, и предметы первой необходимости. Людей охватил страх долгого карантина, во время которого нельзя будет выходить на улицу.

Однако, музыкант Юрий Лоза нашел плюс в пандемии. Он заявил, что это время необходимо использовать «для души». Он уверен, что самоизоляция — это не что-то ужасное, а, наоборот, хорошее. По словам певца, сейчас можно заняться тем, о чем давно мечтали, но не было времени. Уединение, которое «дарит» распространяющаяся инфекция, стоит использовать с умом.

«Сейчас из-за коронавируса люди начнут разговаривать друг с другом, общаться с детьми, вместе ужинать и так далее. Это напоминание нам о том, что мы хоть и „коллективные, стадные животные“, но тем не менее есть еще и маленькие ячейки — близкий круг, твои близкие. Как правило, мы на них не обращаем внимания. И сейчас как раз пришло время посидеть со своими близкими и пообщаться», — объяснил свою позицию Лоза.