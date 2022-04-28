Терапевт Асанов объяснил, как не заболеть во время майских праздников

В период майских праздников в Москве ожидают серьезное похолодание. Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал, как не заболеть во время плохой погоды. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Вопрос, как выжить во время аномально низких температур, актуален зимой и в северных широтах. У жителей столичного региона он не должен стоять. И все же волнение людей понятно: все мы живем сейчас в стрессе, переживаем за близких, не знаем, чего ждать от завтрашнего дня. Потому, в первую очередь, советую вам успокоиться», — пояснил медик.

Медик подчеркнул, что стоит уделить внимание спорту, медитациям, а также анализу собственных мыслей. Врач рассказал, что большинство проблем возникает из-за нервов. Кроме того, если есть страх заболеть из-за холода, то в период майских праздников стоит как можно реже выходить из дома, а также теплее одеваться.