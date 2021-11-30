Врачи рассказали, в какое время лучше завтракать

Ученые из Городского университета Нью-Йорка провели исследование, в ходе которого выяснили, в какое время лучше всего завтракать. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью в The Journal of Nutrition.

Специалисты установили, как время первого приема пищи связано со смертностью. За основу они взяли два долгосрочных исследования, которые проводили в 1988-1994 и 1999–2014 годах. Участники эксперимента сообщали, в какое время они обычно первый раз принимают пищу. Всего были рассмотрены данные по 34 тысячам американцев из разных возрастных и социальных групп.

Оказалось, что ранний завтрак снижает риск преждевременной смерти от различных заболеваний, среди которых рак и заболевания сердца. Лучше всего завтракать между шестью и семью часами утра. Если же человек завтракает поздно или вовсе отказывается от первого приема пищи, то его биологические часы сбиваются. Из-за этого нарушается выработка гормонов, среди которых инсулин.