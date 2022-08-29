Временный коронавирусный госпиталь появится в «Ленэкспо»

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют в «Ленэкспо», если подобная необходимость возникнет. Помещение полностью оборудовано под требования врачей. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Саран, сообщил «Петербургский дневник».

На данный момент, заметил эксперт, больницы Санкт-Петербурга справляются с наплывом пациентов. Сейчас свободными остаются более 20% коек. Если число больных людей увеличится, их начнут располагать в «Ленэкспо».

«Если ситуация будет развиваться драматично (хотя мы не видим предпосылок к этому), то выбор у нас все равно есть. Можно открыть еще один корпус, помимо ныне действующего инфекционного в 38-й больнице имени Семашко в Пушкине, часть Городской больницы № 33 в Колпине и полностью перепрофилировать под коронавирус городскую больницу № 20», — пояснил Саран.