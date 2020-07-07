Временный госпиталь в «Крокусе» планируют закрыть в августе. Его развернут снова при необходимости

Пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат лечение во временном госпитале на территории «Крокус Экспо» до конца июля. За все время работы в госпитале вылечились 867 пациентов. Об этом «360» сообщил главный врач Красногорской больницы Константин Соболев.

В связи с тем, что количество новых случаев заражения в Московской области сократилось, во временном госпитале в «Крокус Экспо» сначала начали разбирать резервный зал. Как напомнил президент Crocus Group Араз Агаларов, в резервном зале располагалось 1100 коек. После демонтажа все оборудование перенесут в другое помещение центра, чтобы в случае необходимости все развернуть обратно.

Работы по демонтажу действующего госпиталя запланированы на начало августа.

«Мы пока не можем говорить о том, что в конце июля госпиталь однозначно закончит работу. Это решение будет принято 15−20 июля», — подчеркнул Араз Агаларов.

Он отметил, что после демонтажа оборудование также не будут убирать далеко. Оставят и систему воздухообмена с бактерицидной обработкой.

«Мы не первый раз строили госпиталь, но, безусловно, проект в „Крокус Экспо“ стал определенным вызовом: мы возвели его за восемь дней, при этом были использованы уникальные решения, например, прокладка канализации по воздуху. Даже в Китае так быстро не строят. Но надеемся, больше никаких эпидемий не будет и этот опыт нам не пригодится», — заявил президент Crocus Group.

Главный врач Красногорской городской больницы Константин Соболев напомнил, что для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией к работе привлекли более 467 специалистов из Москвы, Подмосковья, а также других регионов.

Всех сотрудников временного инфекционного стационара бесплатно размещали в гостиницах и обеспечивали трехразовым горячим питанием. Медики спасли 867 зараженных пациентов.

За последние несколько дней в Московской области ежедневно выявляют менее 300 новых случаев заражения коронавирусом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал это историческим минимумом. А это значит, что пора разбирать специально созданные госпитали.

«Мы подходим к тому, что разбираем и „Крокус“, и „Патриот“. Потихоньку по крайней мере к этому этапу подходим», —уточнил губернатор.

Он напомнил, что ранее перепрофилированные под инфицированных пациентов больницы уже вернулись к своему обычному режиму работы. Снова ведут приемы кардиологи, стоматологи и терапевты. Также назначаются и проводятся сложные хирургические операции.