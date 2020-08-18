Временные пункты прививок для питомцев появились в Москве

Временные прививочные пункты для питомцев открыли в столице из-за новых случаев бешенства среди домашних животных.

Процедура является бесплатной. График приема граждан и их питомцев есть на сайте городского комитета ветеринарии. В ТиНАО и ЮАО есть дополнительные пункты.

Ветеринары рассказали, что вакцинация является единственным надежным способом защитить животное от бешенства. Специалисты уточнили, что вирус провоцирует развитие смертельной болезни, которая может быть опасна в том числе и для человека, пишет сайт газеты «Вечерняя Москва».

«Распознать заболевание у питомца можно по необычному поведению: беспричинное беспокойство, буйство, агрессия. Дикие животные, зараженные бешенством, не проявляют страха перед человеком», — пояснили эксперты.

Помимо прочего, у зараженных замечаются судороги, слюнотечение, нарушение координации движений. Инфицированное животное может парализовать.