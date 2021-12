Ученые Бостонского университета заявили, что газировка вредна для печени

Авторы американского издания Eat This, Not That рассказали, что существует напиток кроме алкоголя, который также губительно воздействует на печень. Из-за его употребления страдает качество и продолжительность жизни. Об этом сообщили Nation News.

Авторы публикации сообщили, что ученые из Медицинской школы Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, как внешние факторы влияют на здоровье печени. В эксперименте приняли участие 1600 человек. Респонденты рассказали, насколько часто употребляют подслащенные напитки с высоким содержанием сахара. При этом полученные данные сравнили с частотой возникновения жировой дистрофии печени.

Оказалось, что употребление газировки и других подслащенных напитков крайне негативно сказывается на состоянии печени. Однако избежать заболеваний можно довольно просто — достаточно отказаться от употребления сладких напитков. Риск развития жировой дистрофии печени повышается в два с половиной раза у людей, которые чаще одного раза в неделю употребляют такие напитки.