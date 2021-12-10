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    10 декабря 2021, 00:46

    Ученые Бостонского университета заявили, что газировка вредна для печени

    Арина Бобкова

    Авторы американского издания Eat This, Not That рассказали, что существует напиток кроме алкоголя, который также губительно воздействует на печень. Из-за его употребления страдает качество и продолжительность жизни. Об этом сообщили Nation News.

    Ученые Бостонского университета заявили, что газировка вредна для печени

    Авторы публикации сообщили, что ученые из Медицинской школы Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, как внешние факторы влияют на здоровье печени. В эксперименте приняли участие 1600 человек. Респонденты рассказали, насколько часто употребляют подслащенные напитки с высоким содержанием сахара. При этом полученные данные сравнили с частотой возникновения жировой дистрофии печени.

    Оказалось, что употребление газировки и других подслащенных напитков крайне негативно сказывается на состоянии печени. Однако избежать заболеваний можно довольно просто — достаточно отказаться от употребления сладких напитков. Риск развития жировой дистрофии печени повышается в два с половиной раза у людей, которые чаще одного раза в неделю употребляют такие напитки.