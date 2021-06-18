Вред от жареных семечек сравнили с последствиями курения

Многие не задумываются, какой вред наносит организму частое употребление жареных семечек. Диетологи предупреждают: увлекаться этим продуктом опасно, написало издание inc-news.

Сырых подсолнечных семечек это не касается. Они содержат полезные микроэлементы и в небольших количествах могут даже оказать благотворное влияние на пищеварение.

Но вот жареные семечки, которые являются более популярным продуктом, наносят сильный вред организму. Дело в том, что в них содержатся мононенасыщенные и полиненасыщенные частицы, которые под воздействием высоких температур становятся токсичными.

Диетологи утверждают: злоупотребляя жареными семечками, человек наносит себе вред, сравнимый с вредом от курения или употребления алкоголя.