Врачи записали видео с призывом вакцинироваться

Телеканал RT показал ролик, в котором российские врачи призвали всех вакцинироваться от коронавируса для защиты родных и близких.

Герои видео — врачи и медперсонал, которые работают в красной зоне с больными ковидом.

«Каждый день он спешит на новые вызовы. Каждый день она встречает новых пациентов. Наши врачи продолжают бороться с коронавирусом, и теперь каждый из нас в силах им помочь. Защитите себя и тех, кто рядом. Пройдите вакцинацию!» — говорится в видео.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны. По этой причине ждать определенного препарата нет смысла.