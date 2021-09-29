Врачи заметили участившиеся сердечно-сосудистые заболевания у детей в Омской области

В Омской области врачи стали фиксировать повышенное артериальное давление и холестериновые пятна сосудов у детей до 18 лет. В регионе для детей разработали программу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала и. о. главного врача «Клинического кардиологического диспансера» Ольга Кореннова.

О показателях распространенности артериальной гипертонии, атеросклерозе, ишемической болезни у взрослых и детей рассказали 29 сентября на прошедшей в регионе пресс-конференции.

«У нас в кардиодиспансере есть детское отделение, и примерно в день порядка пяти маленьких детей до 18 лет приходят к нам с повышенным артериальным давлением. Кроме того, холестериновые пятна сосудов часто возникают и у детей», — поделилась Кореннова. Ее слова привел «12 канал».

В регионе для детей разработали программу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, отметила и. о. главврача. Основными причинами развития таких болезней у людей являются неправильное питание, курение, а также малоподвижный образ жизни.

Москвичи с электронными медицинскими картами теперь могут получить онлайн справки о болезни своих детей. Ранее форму 095/у в цифровом виде могли выдать только врачи в школах и детсадах. Эти справки можно найти в новом разделе медкарты «Мои справки» на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».