Врачи заявили об опасности частого использования наушников

Врач-отоларинголог Алексей Кошелев рассказал об опасности частого ношения наушников. По словам специалиста, их бесконтрольное использование может привести к проблемам со слухом или даже к полной глухоте. Об этом написал Ura.ru.

«Любой направленный звук, не только из наушников, вреден сам по себе и ведет к постепенному снижению слуха. Опаснее всего наушники-вкладыши, люди используют их в метро, включают погромче звук, едут в среднем около 40 мин — час, и через пару-тройку лет такой езды постепенно получают снижение слуха», — объяснил специалист.

Кошелев добавил, что «волосочки», которые воспринимают все колебания, невозможно восстановить. Таким образом громкий интенсивный звук может стать причиной полной глухоты.

По словам отоларинголога, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, использование наушников ограниченное количество времени безвредно. Однако их частое ношение на высоких громкостях нанесет непоправимый ущерб слуховому нерву. Оптимальное время для прослушивания музыки — не более получаса два раза в день, заключил специалист.