Врачи заявили о вреде для здоровья от жизни в однушке. Чем опасно проживание в «конуре»?

Аренда жилья в городах-миллионниках резко возросла Подробнее

«Мне все же кажется, что вопрос здесь не в квадратуре, а в людях, с которыми живешь. Если вам некомфортно друг с другом, то никакие расширения площадей не помогут», — заявила психолог.

Семьям из пяти человек, проживающих в однокомнатной квартире, она предложила сконструировать специальные перегородки. Ими могут послужить текстиль, полки, книжные или другие шкафы. Свое пространство она предложила оформить милыми сердцу предметами.

«Можно также попробовать найти личное место вне квартиры. Например, мы знаем множество великих писателей, которые создавали свои шедевры за чашкой кофе в кафе», — заявила психолог.

Колосова отметила, что даже проживание «в конуре» — не повод впадать в депрессию. Укромный уголок можно найти всегда. Она призвала не оценивать место, где проживаешь, только с точки зрения квадратуры. По ее словам, в России даже места работы стали превращать во вполне уютные пространства.

Дак Копец, в свою очередь, установил в ходе исследования, что жильцы скромных по размерам квартир живут в постоянном напряжении. Тесное жилье подавляет психику человека, в природу которого заложен инстинкт стремления к личному пространству. Последствиями жизни в замкнутом пространстве он назвал артроз, варикоз, артериальную гипертензию, жировую болезнь печени, диабет и даже эректильную дисфункцию у мужчин.

Специалист по психологии среды Нью-Йоркского университета Сьюзен Сегерт заявила, что особенный вред теснота наносит детям. При отсутствии возможности уединиться в своей квартире подросток начинает чувствовать себя изгоем, теряет способность к концентрации внимания и хуже учится. Чувство нереализованности усугубляет мрачный настрой.