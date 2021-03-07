Врачи заявили о возможном росте заболеваемости ковидом в России весной

Количество новых случаев коронавируса может увеличится в России в середине весны. При этом в конце мая может произойти снижение заболеваемости, считают инфекционисты.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости [ковидом]. Обусловлено это различными факторами», — сказал РИА «Новости» главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что к середине весны у перенесших коронавирус в легкой форме иммунитет уже не будет настолько выражен. Кроме того, повторно могут заболеть и те, кто переболел год назад. Также весной наблюдается рост сезонной заболеваемости, снижающей иммунитет.

«Воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. Я говорю про среднюю полосу [России]. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — подчеркнул врач.

С таким мнением согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он отметил, что каждый день все больше людей прививаются от коронавируса. По словам медика, заболеваемость может снизится уже к апрелю или маю.