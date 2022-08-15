Врачи заявили, что холодный ночной пот может говорить о развитии туберкулеза

Наличие туберкулеза можно выявить по ряду неочевидных признаков. Таким мнением поделились санитарный врач, эпидемиолог, дезинфектолог Николай Дубинин и врач-пульмонолог, терапевт «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков. Об этом сообщила Lenta.ru.

Светлаков подчеркнул, что заболевание поражает не только органы дыхания, но и лимфоузлы и мочеполовую систему.

При этом Дубинин пояснил, что о туберкулезе могут говорить чувство вялости, плохое самочувствие, потеря аппетита и резкое снижение веса без причины, передало РИА ФАН.

«Еще одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот. Человек может просыпаться ночью настолько вспотевшим, что ему приходится переодеваться или менять постельное белье. Температуры при этом может и не быть», — пояснил специалист.