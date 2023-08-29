Здоровье 29 августа 2023, 20:16 Врачи забрали двух жителей Воронежской области с подозрением на сибирскую язву Воронежский депздрав сообщил о госпитализации 2 человек из очага сибирской язвы РИА «Новости»

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Жителя Панинского района Воронежской области с подтвержденной сибирской язвой и его сестру с подозрением на заражение забрали в больницу из очага заболевания. Об этом со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства заявил, что госпитализированные проходят лечение в инфекционном центре при больнице скорой помощи.

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«Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось», — заявил представитель департамента.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, житель Панинского района заразился сибирской язвой во время разделки туши больной коровы. В больницу его доставили еще 18 августа, а спустя два дня муниципальные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего района.

В управлении ветеринарии уточнили, что госпитализированный перед поездкой в больницу успел продать мясо неизвестным. Личности покупателей уже установили. С ними проводят необходимые мероприятия.

Ранее ветеринары сообщили, что выявили сибирскую язву в двух образцах говядины, которой торговали на воронежском рынке «1000 мелочей». Опасную продукцию изъяли из продажи и сожгли.