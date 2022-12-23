Здоровье 23 декабря 2022, 12:41 Врачи за сутки госпитализировали 1192 россиян с ковидом Оперштаб: в России за сутки снизилось число госпитализаций из-за ковида РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России выявили 7409 случаев ковида. В больницу попали 1192 человека, что на 1,7% меньше показателя 22 декабря, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

Снизилось число выздоровевших пациентов. За последние 24 часа выписали 8275 человек. Это на 10,5% меньше данных за 22 декабря, отметили в оперштабе. Также врачи подтвердили 57 летальных исходов.

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По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России провели уже более 323,8 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. За последние сутки эксперты сдали 174 тысячи тестов.

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В Московской области с начала пандемии провели 22 717 992 исследования, не считая ПЦР-тестов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ковид из непрогнозируемого заболевания превратился в управляемое. К концу года от него не было каких-то сюрпризов, подчеркнула она.