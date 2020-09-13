Врачи вылечили от COVID-19 еще 900 москвичей

Столичные врачи смогли вылечить еще 900 человек, которые заразились коронавирусом. Всего в Москве от COVID-19 избавились 229 тысяч жителей.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 900 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573», — передает ТАСС слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее стало известно, что в столице от коронавирусной инфекции умерли еще 14 человек за последние сутки. Теперь число летальных случаев в Москве достигло 4982. Всего вирусом заразились порядка 270 тысяч москвичей.

Также россиян призвали не затягивать с прививками от коронавируса. Риск получения побочных эффектов от препарата крайне мал, а вот заболеть COVID-19 без прививки вполне реально. С таким призывом выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он уверен, что даже если побочные эффекты и будут, они не такие страшные, как симптомы и последствия коронавирусной инфекции.