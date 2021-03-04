Врачи выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

В США врачи зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. По данным портала medRxiv, в организме нескольких пациентов с лейкемией следы вируса находились на протяжении более полугода.

Это установили исследователи из Университета Южной Калифорнии. Как подчеркнули специалисты, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусом.

Длительное присутствие коронавируса в организме, как отметили врачи, увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций. У таких пациентов из-за слабого иммунитета есть шансы подцепить инфекцию несколько раз, и они не могут вылечиться на протяжении длительного времени.

Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусом. По словам авторов исследования, вирус предпочитает связываться с респираторными клетками людей со второй группой крови и не связывается с эритроцитами этой группы.

При этом результаты исследования, как подчеркивают ученые, не могут однозначно предсказать, как будет протекать ковид у пациентов с различными группами крови, поскольку тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.