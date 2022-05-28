Врачи в 33 странах выявили 650 возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей. Такое количество медики зафиксировали с начала апреля, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«С 5 апреля по 26 мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 650 вероятных случаях острого гепатита неизвестной этиологии у детей из 33 стран в пяти регионах ВОЗ», — сообщила организация.

Как отмечается в заявлении, пока этиология этого тяжелого острого гепатита остается неизвестной. Специалисты продолжают проводить расследование. По информации ВОЗ, как минимум 38 заболевшим потребовалась трансплантация. После заражения девять детей скончались.

На Европейский регион приходится 374 случая гепатита неизвестного происхождения. Из них 34% зарегистрировали врачи во Великобритании. Как заявили в ВОЗ, 75,4% случаев заболевания приходится на возраст детей до пяти лет.

Всемирная организация здравоохранения на глобальном уровне оценила риск как умеренный. При этом подчеркнула, что реальное количество случаев гепатита может быть больше в связи с недостаточным эпидемическим надзором.