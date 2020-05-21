Врачи включили пациентов с туберкулезом в группу риска по коронавирусной инфекции

Туберкулез легких входит в список так называемых социальных болезней. Он передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, алиментарным (через пищу) и контактным путями. По словам специалиста, от этой болезни чаще всего страдают люди без определенного места жительства, наркоманы, бывшие заключенные, носители ВИЧ.

«Если у человека уже имеется одно заболевание легких, то второе может утяжелить ситуацию. Сейчас у нас под наблюдением находится девять пациентов, которые болеют одновременно туберкулезом и коронавирусной инфекцией. Три человека выздоровело. При этом клиническая симптоматика, связанная с COVID-19, имелась только у двух пациентов. Остальные были просто носителями и не знали о том, что стали жертвой пандемии», — поделился врач.