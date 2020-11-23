Врачи в Зеленограде достали из носа мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет

59-летний мужчина обратился к лору с жалобой на затрудненное дыхание. У него в носу нашли монету, которую он засунул в ноздрю еще в детстве. Ему удалили часть хряща и достали советскую копейку.

«За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», — приводит сайт Мосгорздрава слова врача-оториноларинголога больницы имени Кончаловского в Зеленограде Татьяны Михайловой.

Во время обследования пациент вспомнил, что в шестилетнем возрасте засунул монету в нос, строгой матери об этом ничего не сказал, а потом забыл про нее. Ему всю жизнь было трудно дышать, но врачи списывали это на искривленную перегородку. Мужчину прооперировали в прошлую пятницу и уже в понедельник выписали из больницы. Врачи вернули ему возможность свободно дышать носом.

Мужчину спасли от возможных внутричерепных и гнойно-септических осложнений. Монету помогло обнаружить современное диагностическое оборудование.