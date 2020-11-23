Врачи в Улан-Удэ достали из желудка девочки клубок волос размером с валенок

Бурятские врачи спасли 12-летнюю девочку — они достали из ее желудка 15-сантиметровый трихобезоар. Это клубок из волос и слизи.

«Послеоперационный период протекал без осложнений, девочка быстро пошла на поправку. Выписалась домой совершенно с другим, хорошим самочувствием», — говорится в сообщении Детской республиканской клинической больницы в Instagram.

Врачи рассказали, что ребенок долго мучился от ноющих болей в животе. В последнее время у девочки началась рвота и пропал аппетит. Медики выявили у нее непроходимость, начиная с нижних отделов пищевода, и приняли решение об операции.

Хирург Зорьян Цыренов, который проводил операцию, рассказал, что в его практике это первый случай удаления трихобезоара такого размера. Это была полостная операция, так как достать клубок из желудка другим способом было нельзя.

Врачи объяснили, что решили рассказать об этом случае в назидание родителям, которые должны внимательно следить за своими детьми.