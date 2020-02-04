Врачи в Тюменской области отказались приезжать на дом из-за коронавируса
«Сегодня вызывала детского врача, на что мне еще ответили, раз ребенку 15 лет, пусть сама идет на прием. Мне пришлось бороться за вызов так как дочь лежит пластом второй день и не спадает температура. Сказали, что приняли вызов, но не факт, что врач придет», — рассказала в соцсети одна из подписчиц.
По данным местного жителя, переполох вызван эпидемией коронавируса. Жители города «при малейших признаках ОРВИ сразу бегут в больницу». Паника началась после того, как «в соседнем городе вирус у человека нашли».
В региональном департаменте здравоохранения изданию рассказали, что число обращений по признакам ОРВИ и гриппу в области выросло в несколько раз.
«По экстренным поводам работает скорая помощь — на жизнеугрожающие состояния всегда приедут оперативно. По неотложным состояниям выезд врача может задерживаться. Да, в зависимости от состояния могут предложить также самостоятельно обратиться в медицинскую организацию. Но в любом случае ко всем обязательно приедут и окажут медицинскую помощь», — пояснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.