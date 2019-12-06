Врачи в Самаре отказались снимать тяжелый гипс и выдали инвалиду кусачки

Врачи в Самаре отказались снимать инвалиду гипс, заявив, по словам больного, что он «тяжелый». Пациенту предложили справиться самостоятельно и выдали ему кусачки. О произошедшем самарец рассказал в Twitter.

«Я два часа ковырял гипс. У меня был разрыв коленных связок, без специальной подготовки я мог просто ногу повредить», — написал в соцсети Виталий.

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По его словам, врачи оказались равнодушными к его проблеме. Однако, заметил мужчина, чтобы снять гипс, нужны специальные медицинские знания. Неправильные манипуляции могли бы навредить его здоровью.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов уже отреагировал на запись. Он распорядился проверить жалобу и доложить о результатах. После распоряжения министра Виталию ответили с официального Twitter-аккаунта поликлиники и вежливо попросили связаться с ними для проведения служебной проверки.

В итоге оказалось, что гипс автору топика наложили за деньги в платной поликлинике, а вот снимать направили по месту жительства. По словам автора, если бы его направили снимать гипс в ту же платную больницу, он бы так и поступил. Но ему вместо этого хирург предложил кусачки.