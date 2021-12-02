Врачи в России не поверили в скорый конец пандемии

Российские медики не согласились с заявлениями о том, что ковидная пандемия близится к концу. Большинству хочется верить, что рост заболеваемости не будет значительным, передал РБК.

Большинство российских медиков не согласились с мнением о том, что в ближайшее время завершится пандемия коронавируса. Согласно данным исследований, снижения заболеваемости ждут лишь 11% врачей, а 42% заявили, что ее рост не будет значительным. Резкого скачка заболеваемости опасаются 29%.

Среди препятствий для победы над ковидом участники опроса называют отказ от прививок, ношения масок и самоизоляции, активное посещение общественных мест и недостаточную личную гигиену. Врачи отметили и рост обращений с постковидными осложнениями.

За последние сутки ковид подтвердился у 33 389 человек из 85 регионов России. Таким образом, общее число заболевших за весь период пандемии в РФ составило 9 703 107.

За 24 часа больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+3805), Санкт-Петербурге (+2623) и Подмосковье (+1475). Выздороветь удалось 35 184 пациентам, скончался 1221.