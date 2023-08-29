Здоровье 29 августа 2023, 16:27 Врачи в Подмосковье спасли мужчину, неделю принимавшего таблетки для потенции Минздрав: врачи спасли жителя Подмосковья после приема таблеток для потенции РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Подмосковье 52-летний мужчина целую неделю принимал таблетки для потенции. В результате он потерял сознание, его доставили в местную больницу. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Медики уточнили, что пациент поступил в достаточно тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали пониженное давление, алкогольную интоксикацию и высокий риск поражения печени. Кроме того, у пострадавшего выявили проблемы с почками.

Реклама

«В экстренном порядке мужчина был переведен в отделение анестезиологии и реанимации», — указали в сообщении.

Врачи назначили мужчине необходимую терапию.Позже он рассказал медикам, что неделю назад сыграл свадьбу и все время после нее пил и употреблял препараты, улучшающие потенцию. Из-за этого организм не выдержал большой нагрузки.

Похожий случай с приемом таблеток для потенции ранее также произошел в Подмосковье. Молодой человек решил испытать на себе действие стимуляторов. Он съел две таблетки и запил их алкоголем. Прийти в себя у него получилось только через десять часов. В результате врачам пришлось спасать мужчину от импотенции и гангрены.