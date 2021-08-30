Перечислены самые востребованные врачи в Нижнем Новгороде

Кардиологи, эндокринологи и ортопеды оказались самыми востребованными врачами в Нижнем Новгороде. В этих специалистах нуждаются юные пациенты, сообщила замминистра здравоохранения региона Галина Карпова.

Ранее город присоединился к всероссийской акции «Волна здоровья». Теплоход с лучшими сотрудниками московских медцентров 13 сентября прибудет в Нижний Новгород. Город получит не только специалистов, но и необходимое оборудование.

«Списки пациентов уже готовы — как на теплоход, так и в медицинские учреждения. Наиболее востребованные специалисты — это кардиологи, эндокринологи и ортопеды», — процитировал Карпову сайт kp.ru.

По словам замминистра, мероприятие организуют на высшем уровне. Акцию проведут, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство озвучит правила, когда оценит эпидемическую ситуацию.

«Будет организован подход к теплоходу, объезд специалистов на точки приема в медицинские учреждения, а также конференция на базе ПИМУ под председательством министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова и ректора университета Николая Карякина», — уточнила Карпова.

Акция «Волна здоровья» проводится уже 15-й раз. В рамках мероприятия врачи на теплоходе путешествуют по рекам и принимают юных пациентов в разных городах.