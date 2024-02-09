Здоровье 09 февраля 2024, 15:12 Врачи в Москве спасли жизнь пациенту с инфарктом благодаря сложной операции Московские врачи спасли пациента с пороком сердца и обширным инфарктом миокарда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские медики спасли мужчину с пороком сердца и обширным инфарктом миокарда благодаря высокотехнологичной операции. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Врачи четырех отделений Первой Градской больницы совместными действиями спасли мужчину с пороком сердца и обширным инфарктом миокарда, который осложнился развитием острой сердечной недостаточности», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Медики экстренно выполнили коронарное стентирование для восстановления артериального просвета и обогатили кровь кислородом. Однако эти меры не помогли. Состояние больного оставалось критическим.

Тогда врачи решились на рискованную операцию — баллонную вальвулопластику для расширения сильно суженного аортального клапана. В мировой медицинской практике лишь немногие случаи такого вмешательства завершались успешно. Однако благодаря профессионализму и мастерству врачей состояние пациента удалось стабилизировать.

Ранее московские медики смогли сохранить жизнь столетней пациентке, вовремя установив ей кардиостимулятор. Женщину преклонного возраста экстренно доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на инфаркт миокарда.