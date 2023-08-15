Здоровье 15 августа 2023, 12:06 Врачи в Москве спасли пациентку от опасного заболевания, выдавшего себя за COVID-19 Мосгорздрав: врачи столичной больницы № 2 спасли пациентку от опасной формы пневмонии Сайт мэра и правительства Москвы

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Врачи инфекционной клинической больницы № 2 в Москве спасли девушку от опасной формы пневмонии. Диагноз, который скрывался под маской COVID-19, вовремя обнаружили, поэтому пациентку вылечили в короткие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По данным ведомства, в больницу госпитализировали 23-летнюю девушку. Изначально она обратилась в медицинское учреждение с кашлем и высокой температурой. Ей диагностировали COVID-19 и назначили лечение. Однако болезнь продолжала прогрессировать.

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Врачи оперативно провели обследование и выявили 75% поражения легких. Затем они сделали бронхоскопию и другие исследования. В итоге медики выяснили, что причиной болезни стал дрожжеподобный грибок Pneumocystis jirovecii.

Девушке диагностировали пневмоцистную пневмонию и назначили правильное лечение. Она пошла на поправку. Пациентку уже выписали из больницы.

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