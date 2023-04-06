Здоровье 06 апреля 2023, 13:14 Врачи в Карелии с трудом откачали умирающую из-за обмана матери девочку Минздрав: девочка в Карелии чуть не умерла во время операции из-за обмана мамы Unsplash

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В Карелии девочка нарушила запрет врачей и чуть не умерла на операционном столе. Медики обвинили в этом мать, которая наврала им перед процедурой. Историю рассказал на своей странице в соцсетях министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Школьнице назначили амбулаторную лечебную процедуру под наркозом. Родителей предупредили, что перед операцией нельзя есть и пить. На всякий случай врач спросил маму, точно ли девочка соблюла правила — она подтвердила.

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«Во время наркоза и в конце процедуры она вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть», — написал министр.

Девочку реанимировали, она пришла в сознание и рассказала, что утром выпила стакан воды. Медики рассказали обо всем ее маме, на что она, по словам Михаила Охлопкова, улыбнулась и созналась в обмане.

В стоматологической клинике Тольятти ранее умерла 10-летняя девочка, сообщил RT. После подачи ингаляционной анестезии у нее нарушился сердечный ритм.