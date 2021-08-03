Врачи уточнили, сколько держится иммунитет к коронавирусу
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал ИА Ura.ru, что у переболевших иммунитет к коронавирусу начинает падать на шестом-восьмом месяце.
«Поскольку все-таки коронавирусная инфекция — это банальная ОРВИ, то иммунитет у нее относительно нестойкий», — заметил Болибок.
Он отметил, что повторно заболевшие COVD-19 могут переносить его бессимптомно.
Экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев согласился с коллегой. По его словам, опыт научных изысканий показал, что иммунитет к инфекции ослабевает через шесть-восемь месяцев.
«Поэтому говорят о шестимесячной ревакцинации во время эпидемии», — подчеркнул собеседник информагентства.