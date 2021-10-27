Врачи установили связь между эффективностью лекарств от ковида и временем их приема

Эффективность препаратов от COVID-19 зависит от времени их приема. Ориентироваться нужно на индивидуальные ритмы человека, которые влияют на работу иммунитета и свертываемость крови. Об этом газете «Известия» рассказали врачи.

Аллерголог-иммунолог Искандер Низаметдинов объяснил, что у каждого человека свой циркадный ритм, который может меняться в течение жизни под воздействием различных факторов. По его словам, это нужно учитывать при приеме лекарств, в том числе и препаратов от ковида. Заведующий отделением медицины сна МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов напомнил об общих для всех биологических циклах.

«Выработка кортизола у всех людей осуществляется утром, мелатонина — вечером. Влияние времени суток на эффективность препаратов зависит от их вида. Про иммуносупрессанты и препараты для дыхательной системы таких исследований я не видел. Что касается антикоагулянтов, <…> это возможно, так как свертываемость крови максимальна в первой половине дня», — рассказал врач.

Из этого можно сделать вывод, добавил Полуэктов, что аспирин и гепарин лучше всего пить на ночь или утром.

Ранее РБК сообщил, что в октябре спрос на лекарства от COVID-19 в России вырос на 51%. Также россияне стали активнее скупать жаропонижающие препараты.