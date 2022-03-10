Врачи-урологи рассказали, по какой причине чаще всего образуются камни в почках

Ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов и кандидат медицинских наук, уролог Сергей Ильин рассказали, по каким причинам появляется самое распространенное заболевание почек — мочекаменная болезнь. Об этом написал Ura.ru.

Специалисты считают, что причина кроется в неправильном питании и ненатуральных продуктах.

«Самое частое — мочекаменная болезнь, кисты почек — это то, что обнаруживают при плановом ультразвуковом исследовании. Самый распространенный вид мочекаменной болезни — оксалатный нефролитиаз. В основе лежат кальцевые соли. Для регионов Кавказа характерен уратный нефролитиаз. Там в основе лежит мочевая кислота, которая поступает с продуктами питания. Ее много в определенных видах рыб и мяса, например, в баранине. Также ее достаточно много в сушеных грибах», — рассказал Степанов.

Он порекомендовал выпивать семь стаканов воды по 200 миллилитров в день.

По словам уролога Ильнина, если в крови будет много химических препаратов, которые нельзя усваивать организму, то может нарушиться работа почек. У человека может появиться острая или хроническая почечная недостаточность.