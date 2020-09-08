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    08 сентября 2020, 16:08

    Врачи удалили Розе Сябитовой опухоль матки

    Анастасия Кременчугская

    Роза Сябитова, ведущая передачи «Давай поженимся!», на своей странице в соцсети Instagram сделала признание — она перенесла очень тяжелую операцию. Главной телесвахе страны удалили опухоль. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

    Роза Сябитова перенесла плановую операцию по удалению доброкачественной опухоли в матке. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

    «Проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось „отловить“ вовремя», — приводит слова телеведущей «Экспресс газета».

    Сейчас 58-летняя телеведущая проходит курс реабилитации дома и готовится вернуться к работе.

    По словам Сябитовой, она жалеет лишь о том, что регулярно не посещала гинеколога, ведь роста опухоли, уверена телезвезда, можно было избежать и обойтись без удаления матки.

    «Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу», —поделилась телесваха.

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