Врачи удалили Розе Сябитовой опухоль матки

Роза Сябитова перенесла плановую операцию по удалению доброкачественной опухоли в матке. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось „отловить“ вовремя», — приводит слова телеведущей «Экспресс газета».

Сейчас 58-летняя телеведущая проходит курс реабилитации дома и готовится вернуться к работе.

По словам Сябитовой, она жалеет лишь о том, что регулярно не посещала гинеколога, ведь роста опухоли, уверена телезвезда, можно было избежать и обойтись без удаления матки.

«Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу», —поделилась телесваха.