Врачи связали рубцевание кожи на ладонях и рак

Кожное заболевание Acanthosis palmaris известно давно, однако его причина до сих пор остается загадкой для ученых. Чаще всего оно проявляется рубцеванием кожи и впадинами на ней. Иногда это может сопровождаться зудом и болями.

73-летняя жительница Бразилии обратилась в больницу Сан-Паулу именно с симптомами рубцевания, а также жалобами на частый кашель и резкую потерю веса. Ее незамедлительно проверили на наличие онкологических заболеваний, и опасения медиков подтвердились. Пациентке провели лучевую и химиотерапию.

За время ее лечения врачи отметили закономерности, которые указывали на связь между рубцеванием и раковой опухолью.

Исследования показали, что в 90% случаев эти два недуга шли рука об руку. Теперь у врачей появились основания назначать проверку на онкологические заболевания при наличии рубцевания кожи ладоней.