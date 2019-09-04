Врачи связали основные причины смерти людей с уровнем доходов

Названы способы снизить риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы Подробнее

«Высокая сердечно-сосудистая смертность, наблюдаемая в странах со средним и низким уровнем дохода, вероятно, связана с низким доступом к эффективному здравоохранению», — заявила канадский доктор Даррил Леонг.

Она отметила, что для сбора данных в течение десяти лет проводилось исследование Prospective Urban Rural Epidemiologic (PURE). В нем приняли участие более 162 тысяч человек из 21 страны. На пяти континентах были выбраны три группы государств, в число которых вошли четыре страны с высоким уровнем доходов, 12 со средним и еще пять с низким.

В результате удалось выяснить, что во всех государствах люди умирают как от рака, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в странах с большим значением по доходам население погибает от первой болезни в два раза чаще, чем от второй.

Ранее кардиологи рассказали, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью физических нагрузок и употребления сырых орехов.