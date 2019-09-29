Врачи спасли москвичку с поражением всех органов

Пациентку доставили в московскую клинику с подозрением на пневмонию. Однако позднее медики диагностировали у нее системную красную волчанку — одно из сложнейших аутоиммунных заболеваний. Поэтому местную жительницу перевезли в ревматологическое отделение городской клинической больницы № 4.

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Болезнь протекала очень тяжело, достигла высокой степени активности и поразила почти все органы и системы. У женщины была поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень. Кроме того, развился полисерозит, то есть воспалились сразу несколько серозных оболочек — плевры, перикарда, брюшины. Помимо этого врачи поставили следующие диагнозы: миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения. Позднее ко всему прочему добавился абсцесс левого легкого с прорывом в плевральную полость.

Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, тем не менее она еще находится под наблюдением специалистов и принимает необходимые препараты.

Красная волчанка — хроническое заболевание, поражающее соединительную ткань и кровеносные сосуды. Ее называют системной, так как происходят изменения и нарушения функционирования нескольких систем человеческого организма, включая иммунную систему.